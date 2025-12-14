Haberler

Kütahya'da "Camide Buluşalım" sabah namazı buluşması

Kütahya'da 'Camide Buluşalım' sabah namazı buluşması
Güncelleme:
Kütahya'da, Gazze, Doğu Türkistan ve diğer bölgelerdeki mazlumlar için dua etmek amacıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Kütahya Ulu Camii'nde düzenlenen etkinliğe Valinin de katıldığı belirtildi.

Kütahya'da Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerinde zulüm altında yaşayan mazlumlar için dua etmek amacıyla "Camide Buluşalım" temasıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kütahya Müftülüğü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen program, Kütahya Ulu Camii'nde yoğun katılımla yapıldı.

Seher vaktinde başlayan programda cemaat sabah namazını birlikte eda etti. Namazın ardından Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı.

Programda dua, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından yapıldı. Ardından konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sabah namazının birlik, bilinç ve sorumluluk şuuru açısından önemine dikkat çekti. Müftü Açık konuşmasında, mazlum coğrafyaların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Derdimizi, meselemizi ve imanımızı ortaya koymak adına bu mübarek vakitte bir araya geldik. Rabbimize hamd ediyor, bizleri böyle hayırlı bir buluşmada birleştirdiği için şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. İrfan Açık, programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve katılımları dolayısıyla Kütahya Valisi Musa Işın'a teşekkür etti.

Program, sabah namazı buluşmasının ardından katılımcılara çorba ikram edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
