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Kütahya'da Kalp Krizi Geçiren Okul Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kütahya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Mücahid Çakıroğlu için cenaze töreni düzenlendi. Çakıroğlu'nun öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Kütahya'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Mücahid Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatı ile başta yakınları olmak üzere eğitim camiasını yasa boğan 44 yaşındaki 1 çocuk babası Mücahid Çakıroğlu için Yenidoğan Mahallesi'ndeki Mekke Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Camide helallik alınmasının ardandan cenaze namazı kılındı. Bu arada Çakıroğlu'nun öğrencileri de gözyaşlarına boğuldu.

Çakıroğlu'nun cenaze namazına Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selim Tetik ve vatandaşlar katıldı.

Çakıroğlu, dua ve gözyaşları arasında Şehir Mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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