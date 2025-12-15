Haberler

Kütahya'da "İnsan Hakları" konulu konferans

Kütahya'da 'İnsan Hakları' konulu konferans
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İnsan Hakları Haftası dolayısıyla "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İnsan Hakları Haftası dolayısıyla "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi. Rektörlük Kırmızı Salon'da, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çav konuşmacı olarak yer aldı.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında insan haklarına ilişkin bir video gösterimi de gerçekleştirildi.

Konferansta ilk konuşmayı yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, dünyada adalet anlayışının ayrımcılık yapılmadan kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Kızıltoprak, insan hakları ihlallerinin yalnızca Filistin'de değil, Doğu Türkistan, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Avrupa'da da yaşandığını ifade etti. Uluslararası insan hakları sıralamalarındaki adaletsizliklere de değinen Kızıltoprak, eğitim, akademi ve medya alanlarında bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Rektör Kızıltoprak'ın konuşmasının ardından, üniversitede akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle insan hakları konusunda yapılan video söyleşiler katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansın devamında konuşan Doç. Dr. Erkan Çav ise "Küresel Düzende İnsan Haklarının Önemi" başlıklı sunumunda, insan haklarının yalnızca ulusal hukuk sistemleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Küreselleşen dünyada hak ihlallerinin etkilerinin sınırları aşarak tüm toplumları etkilediğine dikkat çeken Çav, dijitalleşme, göç, savaşlar ve ekonomik eşitsizlikler gibi küresel dinamiklerin insan haklarının korunmasını daha da zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Konferans, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title