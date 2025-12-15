Kütahya'da 'İnsan Hakları' konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İnsan Hakları Haftası dolayısıyla "İnsan Hakları" konulu konferans gerçekleştirildi. Rektörlük Kırmızı Salon'da, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çav konuşmacı olarak yer aldı.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında insan haklarına ilişkin bir video gösterimi de gerçekleştirildi.

Konferansta ilk konuşmayı yapan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, dünyada adalet anlayışının ayrımcılık yapılmadan kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Kızıltoprak, insan hakları ihlallerinin yalnızca Filistin'de değil, Doğu Türkistan, Afrika'nın bazı bölgeleri ve Avrupa'da da yaşandığını ifade etti. Uluslararası insan hakları sıralamalarındaki adaletsizliklere de değinen Kızıltoprak, eğitim, akademi ve medya alanlarında bu adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Rektör Kızıltoprak'ın konuşmasının ardından, üniversitede akademisyenler, idari personel ve öğrencilerle insan hakları konusunda yapılan video söyleşiler katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansın devamında konuşan Doç. Dr. Erkan Çav ise "Küresel Düzende İnsan Haklarının Önemi" başlıklı sunumunda, insan haklarının yalnızca ulusal hukuk sistemleriyle sınırlı olmadığını belirtti.

Küreselleşen dünyada hak ihlallerinin etkilerinin sınırları aşarak tüm toplumları etkilediğine dikkat çeken Çav, dijitalleşme, göç, savaşlar ve ekonomik eşitsizlikler gibi küresel dinamiklerin insan haklarının korunmasını daha da zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Konferans, katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA