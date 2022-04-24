Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kütahya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim

Kütahya İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine yönelik 2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, süne mücadelesi çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitim...

Kütahya İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine yönelik 2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde, süne mücadelesi çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde hizmet içi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli konu uzmanı Erkan Yılmaz tarafından, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine süne zararlısının yaşam döngüsü, kışlama yerleri, zarar şekli ve mücadele yöntemleri konularında eğitim ve bilgilendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bornova, Kütahya, Tarım, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title