Haberler

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden semt pazarlarında bilgilendirme çalışması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden semt pazarlarında bilgilendirme çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirerek güvenliği artırmayı hedefliyor. Semt pazarlarında yapılan çalışmalarda broşürler dağıtıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı anlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından kent genelindeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara; dolandırıcılık ve telefon dolandırıcılığına karşı alınması gereken önlemler, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin ve doğru kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve önleyici çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler