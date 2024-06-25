Kütahya'da Eğitim Seviyesi İstatistikleri Açıklandı

Kütahya'da eğitim seviyesi istatistikleri belli oldu, şehirde 8 bin kişi okur yazar değil

KÜTAHYA - Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Eğitim İstatistikleri 2023 verilerine göre Kütahya'da ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olan kişi sayıları belli oldu.

Açıklanan verilere göre, Kütahya'da toplam 145 bin 580 ilkokul mezunu var. Lise mezunu olanların sayısı 121 bin 39 olurken, üniversiteden mezun olan kişi sayısı 76 bin 957 oldu. Şehirde, okuma yazma bilmeyen kişi sayısı ise 8 bin 361 oldu.

Kütahya'da birçok meslek grubuna ayrılan bir çalışma alanının olmamasına dikkat çeken Efe Deniz Olgaç isimli vatandaş, "Kütahya'da insanlar esnaf oluyor, sanayilerde çalışıyor çünkü en kolay yerden en kolay şekilde para kazanma yöntemi bu" diye konuştu.

Vatandaşların çoğu Kütahya'da yaşlı nüfusun fazla olmasından ve geçmişte insanların daha çok çalışmaya ve para kazanmaya yönelmesinden dolayı ilkokul ve ortaokul mezunlarının sayısının fazla olduğunu söyledi.