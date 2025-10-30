Haberler

Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Türkiye'nin gücünü vurgulayarak, milli savunma sanayisindeki yerlilik oranının %85'e ulaştığını açıkladı. Resepsiyon, katılımcılara birlik ve beraberlik duygusunu yaşattı.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın ev sahipliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Musa Işın, Cumhuriyet'in 102. yılını büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirterek, Türk milletinin tarih boyunca mazlumun yanında duran asil bir millet olduğunu vurguladı. Türkiye'nin gücünü milletinden aldığını ifade eden Işın, ülkenin bugün hem ekonomik hem de askeri bakımdan güçlü bir konuma ulaştığını dile getirdi. Milli savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 85'e ulaştığını ve kısa sürede yüzde 100'e çıkarılacağını belirten Vali Işın, "Emperyalist güçlerin maskesi düşmüştür. Türkiye, bölgesinde istikrarlı bir güç olarak varlığını sürdürmektedir. Milletimiz kendini yok eder ama bayrağını indirtmez, ezanını susturmaz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kütahya'daki bu özel resepsiyon, Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini bir kez daha vurgulayarak, katılımcılara birlik ve beraberlik duygusunu yaşattı.

Düzenlenen resepsiyona, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, M. Zeyit Damar ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin katılım sağladı. - KÜTAHYA

