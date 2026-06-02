Kütahya'da çocukların eğitim hayatı boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri kapsamlı şekilde ele alındı

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması amacıyla İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, çocukların eğitim hayatı boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, çocuklara yönelik şiddet, ihmal ve istismar olayları, akran zorbalığı, siber güvenlik, servis ve trafik güvenliği ile bağımlılıkla mücadele konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca okul güvenliği kapsamında kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon süreçleri masaya yatırıldı. Öğrencilerin daha güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ilgili kurumların mevcut çalışmaları değerlendirilerek, çocukların eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması ve güvenli eğitim ortamlarının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak yeni çalışmalar ele alındı. Vali Musa Işın, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda eğitim almalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonun etkin ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantının, çocukların eğitim hayatında karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi ve güvenli okul ortamlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

