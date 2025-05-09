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Kütahya'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi

Kütahya'da Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev hatırasına 102 fidan dikildi
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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 102'inci yılında Kütahya'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 102'inci yılında Kütahya'da düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programda, Karabağ şehitlerinin aziz hatırasına ithafen 102 fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye- Azerbaycan dostluğunu pekiştiren etkinlikte, özellikle gençlerin yoğun katılımı ve coşkusu dikkat çekti. Fidan dikimi sırasında hem duygusal anlar yaşandı, hem de iki ülke arasındaki kardeşlik bir kez daha vurgulandı. Dernek Başkanı İlqar İdrisov etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ümumilli Liderimiz Haydar Aliyev'i ve Karabağ'da can veren şehitlerimizi asla unutmadık. Haydar Aliyev'in bizlere miras bıraktığı 'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla bu birlikteliği yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Aliyev'in mirasına sahip çıkarak "Bir millet, iki devlet" sloganlarıyla töreni tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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