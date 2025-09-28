Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Bursa'da Panik Yaşandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Simav çevresinde hissedilirken Bursa'da da kısa süreli panik yaşandı. Uzmanlar, artçı sarsıntılar olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. - BURSA