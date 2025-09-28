Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Bursa'da Panik Yaşandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da hissedildi. Uzmanlar artçı sarsıntılara karşı uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, özellikle Simav çevresinde hissedilirken Bursa'da da kısa süreli panik yaşandı. Uzmanlar, artçı sarsıntılar olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel