Kütahya OSB'de İnsan Kaynakları Çalıştayı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 3. İnsan Kaynakları Çalıştayı, bu yıl kahvaltı organizasyonu eşliğinde gerçekleştirildi.

Samimi ve etkileşimi yüksek bir atmosferde düzenlenen İnsan Kaynakları Çalıştayı, bölge firmalarının yöneticileri ve insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirdi. Çalıştayın açılış konuşmaları, Kütahya OSB Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan ile Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu tarafından yapıldı. Açılışta, insan kaynakları yönetiminin sanayi bölgeleri açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi.

Program kapsamında, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2025 yılı içerisinde hayata geçirilen çalışmalar ile 2026 yılında planlanan projeler, eğitim faaliyetleri ve insan kaynağına yönelik uygulamalar katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı. Sunumlarda; nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, kurumsal yetkinliklerin artırılması ve firmalar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik hedefler paylaşıldı.

Anlatımların ardından gerçekleştirilen dilek, temenni ve öneri bölümünde, yatırımcılar, yöneticiler ve insan kaynakları personelleri görüş ve beklentilerini dile getirdi. Katılımcı geri bildirimleri doğrultusunda, önümüzdeki döneme ilişkin aksiyon planları oluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Verimli paylaşımlara sahne olan çalıştay, insan kaynakları alanında ortak vizyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir gelişim hedefleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA