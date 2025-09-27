Kütahya Çinisi, New York Türkevi'nde Tanıtıldı

Kütahya çinisi ABD'deki New York Türkevi'nde tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi, New York Türkevi'nde ziyaretçilere açıldı.

Etkinlikte, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla Kütahya çinisi uluslararası alanda tanıtıldı. Tarihi geçmişi, özgün desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çeken Kütahya çinisi, sergide önemli bir kültürel miras unsuru olarak öne çıktı.

Kapsamlı tanıtım faaliyeti sayesinde, bölgedeki geleneksel üretim ustalarının emeği uluslararası kamuoyuna aktarılırken, Kütahya'nın kültürel değerlerinin dünya sahnesindeki görünürlüğü de artırıldı. - NEW YORK