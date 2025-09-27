Haberler

Kütahya Çinisi, New York Türkevi'nde Tanıtıldı

Kütahya Çinisi, New York Türkevi'nde Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya çinisi, Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler' sergisi kapsamında New York Türkevi'nde uluslararası alanda tanıtıldı. Sergi, Kütahya'nın kültürel değerlerini ve geleneksel üretim ustalarının emeğini dünyaya aktarmayı amaçlıyor.

Kütahya çinisi ABD'deki New York Türkevi'nde tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi, New York Türkevi'nde ziyaretçilere açıldı.

Etkinlikte, Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla Kütahya çinisi uluslararası alanda tanıtıldı. Tarihi geçmişi, özgün desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çeken Kütahya çinisi, sergide önemli bir kültürel miras unsuru olarak öne çıktı.

Kapsamlı tanıtım faaliyeti sayesinde, bölgedeki geleneksel üretim ustalarının emeği uluslararası kamuoyuna aktarılırken, Kütahya'nın kültürel değerlerinin dünya sahnesindeki görünürlüğü de artırıldı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 329 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

İddiaların odağındaki Karadağlı'ya Gökbakar'dan gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.