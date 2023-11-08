Kütahya Belediye Başkanı Işık özel misafirleri makamında konuk etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında özel misafirlerini ve ailelerini makamında konuk etti. Farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayan Başkan Işık, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevimiz devam ettiği sürece Kütahya'mızdaki her ailemize ulaşmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Lösemi hastalığına dikkat çekip bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, lösemiyle mücadeleye destek veren çocuklarımızla ve aileleriyle bir araya geldi. Özel misafirleriyle sohbet eden Başkan Işık, "Bu evlatlarımızın annelerine, babalarına ve evlatlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimizde kağıt üzerinde kurulmuş bir müdürlüğümüz vardı: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü. İlk önce onu aktif hale getirmekle başladık. Sağ olsun Keziban Müdürümüz ve ekibi, başta kadınlarımız olmak üzere Kütahya'mızdaki dezavantajlı dediğimiz her grubumuza Kütahya Belediyemizin imkanlarıyla maddi manevi, maddi bir yana manevi olarak birçok insanımızın yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına güzel çalışmalar yaptık. Türkiye'deki birçok belediye bizlerin bu sosyal sorumluluk projelerindeki çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Ben de aileler ve çocuklarımız olarak Lösemili Çocuklar Haftası'nda sizleri tekrar burada ağırlamaktan çok mutlu oldum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevimiz devam ettiği sürece Kütahya'mızdaki her ailemize ulaşmak bizim boynumuzun borcu. Çocuklarımızı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bize düşen herhangi bir görev olduğunda burası sizin eviniz. Açık kapı belediyecilik uygulamasının ilk günden bu yana 4,5 yıldır uygulandığı bir belediyeyiz. Sözümüzün gereği olarak da 5 yıl boyunca bu uygulamamız devam edecek. Ne zaman isterseniz sizleri burada görmekten yine mutlu olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, günümüz ve haftamız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Özel misafirler ve aileleri, bugüne kadar yapmış olduğu destek ve katkılardan dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA