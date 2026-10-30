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Kütahya antika pazarında Ali Ulvi Büyükkıdan 184 devletin parasını tanıtıyor

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Kütahya antika pazarında Ali Ulvi Büyükkıdan 184 devletin parasını tanıtıyor Haber Videosunu İzle
Kütahya antika pazarında Ali Ulvi Büyükkıdan 184 devletin parasını tanıtıyor
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Kütahya'da antika pazarına dört aydır gelen 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, 54 yıldır sürdürdüğü para koleksiyonculuğunu alım satımla devam ettiriyor. Büyükkıdan, 184 devlete ait para ve binlerce ürün bulunduğunu belirterek koleksiyon meraklılarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kütahya'da antika pazarına son dört aydır gelen 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, çocukluk yıllarında başladığı para koleksiyonculuğunu alım satım yaparak sürdürüyor. "Paracı Ali Baba" lakabıyla tanınan Büyükkıdan, 54 yılda biriktirdiği koleksiyonunda 184 farklı devlete ait para ve binlerce çeşit ürün bulunduğunu belirterek koleksiyon meraklılarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Kütahya'da kurulan antika pazarında eski paralar koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Pazarda tezgah açan 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, yarım asrı aşan koleksiyonculuk tecrübesiyle geçmişten günümüze uzanan çok sayıda eseri meraklılarıyla buluşturuyor.

Eskişehir'de yaklaşık iki buçuk yıldır antika pazarlarında alım satım yaptığını anlatan Büyükkıdan, Kütahya antika pazarına ise dört aydır düzenli olarak geldiğini ifade etti. Eski kağıt ve madeni paraların yanı sıra gümüş paralar ve pullarla da ilgilendiğini belirten Büyükkıdan, yıllar boyunca oluşturduğu koleksiyonunu şimdi diğer koleksiyonerlerin beğenisine sunduğunu kaydetti.

Çocukluk yıllarında başlayan koleksiyon tutkusu

Para koleksiyonculuğuna çocukluk yıllarında başladığını dile getiren Büyükkıdan, bu merakının temelinde dedesinden kalan birkaç paranın bulunduğunu söyledi.

Dedesinin biriktirdiği paraları toplamaya devam ettiğini ve yıllar içinde koleksiyonunu genişlettiğini anlatan Büyükkıdan, yaşının ilerlemesiyle birlikte alım satım yapmaya yöneldiğini belirtti.

Koleksiyonculuk geçmişinin 54 yılı bulduğunu, alım satım işini ise yaklaşık üç yıldır yaptığını aktaran Büyükkıdan, koleksiyonunu geliştirmek ve eksik parçalarını tamamlamak için de para almayı sürdürdüğünü ifade etti.

184 farklı devlete ait para bulunuyor

Koleksiyonunda çok sayıda ülke ve döneme ait para bulunduğunu belirten Büyükkıdan, "184 devletin parası var. Hepsini sayamam. Bin çeşit para vardır herhalde" dedi.

Koleksiyonunda yalnızca günlük hayatta kullanılan eski paraların değil, özel olarak üretilmiş hatıra paralarının da bulunduğunu kaydeden Büyükkıdan, bazı parçaların farklı özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

Tezgahında sergilediği ürünler arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ilişkin hatıra paralarının da bulunduğunu anlatan Büyükkıdan, bu paraların koleksiyonerler açısından geçmişten kalan özel hatıralar taşıdığını ifade etti.

Koleksiyonundaki ürünleri tanıtan Büyükkıdan, bazı paraların özel kutular, klasörler ve koleksiyon defterleri içerisinde muhafaza edildiğini belirtti. Koleksiyonun tamamını aynı anda sergilemenin mümkün olmadığını dile getiren Büyükkıdan, elinde çok sayıda farklı ürün bulunduğunu söyledi.

Yıllardır biriktirdiği parçaları koleksiyon meraklılarına ulaştırmayı amaçladığını belirten Büyükkıdan, yaptığı işin yalnızca para satışından ibaret olmadığını vurguladı.

Koleksiyonunu geliştirmek isteyenlere yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Büyükkıdan, eksik parçaları tamamlamak isteyen koleksiyonerlerle alım satım yoluyla bir araya geldiğini söyledi.

"Vallahi hedefim iyi bir şekilde koleksiyonerlere yardımcı olmak" diyen Büyükkıdan, yıllar içinde oluşturduğu birikimi antika pazarları aracılığıyla meraklılarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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