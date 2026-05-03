Haberler

Orhangazi’de Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yılı coşkuyla anıldı

Orhangazi’de Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yılı coşkuyla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler anlamlı gösterilere imza attı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler anlamlı gösterilere imza attı.

Orhangazi ilçesinde bulunan Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Kut'ül Amare Zaferi anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şanlıtürk, ilçe protokolü, daire amirleri, gaziler, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılarak, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemi vurgulandı. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi. Katılımcılar, öğrencilerin performanslarını ilgiyle takip etti.

Program sonunda Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı

16 yıllık iktidarı devirdi, ilk icraatı ülkeyi fena karıştırdı
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

Okulda mide bulandıran skandal: Öğretmene 30 yıl hapis kapıda
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki

Oyuna girerken hayatının şokunu yaşadı! Taraftardan o isme büyük tepki