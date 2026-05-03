Orhangazi’de Kut’ül Amare Zaferi’nin 110. yılı coşkuyla anıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler anlamlı gösterilere imza attı.

Orhangazi ilçesinde bulunan Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Kut'ül Amare Zaferi anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şanlıtürk, ilçe protokolü, daire amirleri, gaziler, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılarak, Kut'ül Amare Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemi vurgulandı. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi. Katılımcılar, öğrencilerin performanslarını ilgiyle takip etti.

Program sonunda Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı