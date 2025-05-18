Kuşadası'ndan Gençler, Robotex International'a Katılma Hakkı Kazandı

Kuşadası'ndan Gençler, Robotex International'a Katılma Hakkı Kazandı
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Kuşadası'ndan 5 öğrenci, uluslararası Robotex International'a katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi temsil edecek. Elde ettikleri başarılar, eğitime ve teknolojiye verilen önemin bir göstergesi.

Kuşadası, genç beyinlerin uluslararası arenadaki başarısıyla gurur yaşıyor. Aralık ayında Estonya'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük robotik festivallerinden Robotex International'a katılmaya hak kazanan 5 Kuşadalı öğrenci, bölgesel ve ulusal yarışmalarda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Dünya genelinde robotik ve girişimcilik alanında düzenlenen Robotex International'ın Türkiye ayağı; İzmir, İstanbul, Mersin ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen bölgesel yarışmalarla başladı. Bölge finallerinden başarıyla çıkan öğrenciler, 2-4 Mayıs tarihleri arasında Antalya düzenlenen Türkiye finalinde ter döktü.

Kuşadası'ndan öğretmenleri Yiğit Arif Şen rehberliğinde yarışmaya katılan Egemen Türkezer, Umut Can Bozdağ, Semih Deniz Diri, Artem Bryt-Voronko ve Kuzey Albayrak'tan oluşan ekip, Türkiye finalinde ikinci olarak Estonya'daki uluslararası finale katılma hakkı kazandı. Öğrenciler, çizgi izleyen robot kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Bu önemli başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, Robotex International Türkiye partneri ve Kuşadası'ndaki bir otelin müdürü olan Zülal İnan tarafından da özel olarak kutlandı. İnan, başarılı öğrencileri Kuşadası'ndaki otelde ağırlayarak tebrik etti. Otel yönetimi, genç yetenekleri yarışma sürecinde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kuşadası'nın bu parlak gençleri, sadece kenti değil tüm Türkiye'yi Estonya'da en iyi şekilde temsil edecek. Robotik kodlama alanındaki bu gurur verici başarı, ilçede eğitime ve teknolojiye verilen önemin somut bir göstergesi oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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