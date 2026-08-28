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TCSG-311 botu Zafer Bayramı'nda Kuşadası'nda ziyarete açık

TCSG-311 botu Zafer Bayramı'nda Kuşadası'nda ziyarete açık
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-311 botu, Kuşadası’nda vatandaşların ziyaretine açılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-311 botu, Kuşadası'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası'nda vatandaşlara özel bir etkinlik düzenlenecek. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-311 botu, 30 Ağustos Pazar günü vatandaşların ziyaretine açılacak. Sahil Güvenlik iskelesinde gerçekleştirilecek ziyarette vatandaşlar, Sahil Güvenlik botunu yakından görme fırsatı bulacak. TCSG-311 botu, 30 Ağustos Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kuşadası Kaymakamlığı, Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek ziyarete tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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