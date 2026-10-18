Kuşadası'nda okul yöneticilerine şiddet ve akran zorbalığı semineri verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında okul yöneticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı. 2024/56 sayılı Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda düzenlenen seminer, Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik öğretmenleri Yüksel Melih Güngör ve Süleyman Yaman tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde okul ortamlarında karşılaşılabilecek şiddet olayları, akran zorbalığı ve bu tür davranışların önüne geçilmesi için alınabilecek tedbirler ele alındı. Gerçek olay örnekleri üzerinden gerçekleştirilen interaktif çalışmalarda ise okul yöneticilerinin karşılaşabilecekleri farklı durumlarda izleyebilecekleri yollar değerlendirildi.

Seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, okullarda şiddetin önlenmesinde erken müdahale ve etkili rehberlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Akran zorbalığıyla başlayan davranışların zamanında fark edilmesinin, gerekli müdahalelerin gecikmeden ve kararlılıkla yapılmasının önemini vurgulayan Yapıcı, daha ağır sonuçların yaşanmaması için okullarda sıfır tolerans anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Okul yöneticilerine çeşitli yönlendirmelerde bulunulan seminer, gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı