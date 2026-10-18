Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kuşadası'nda okul yöneticilerine şiddet ve akran zorbalığı semineri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda okul yöneticilerine şiddet ve akran zorbalığı semineri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik seminer kapsamında okul yöneticilerine akran zorbalığı ve alınabilecek tedbirler anlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, erken müdahale ve sıfır toleransın önemine dikkat çekti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında okul yöneticilerine yönelik seminer düzenlendi.

Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı. 2024/56 sayılı Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi doğrultusunda düzenlenen seminer, Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehberlik öğretmenleri Yüksel Melih Güngör ve Süleyman Yaman tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde okul ortamlarında karşılaşılabilecek şiddet olayları, akran zorbalığı ve bu tür davranışların önüne geçilmesi için alınabilecek tedbirler ele alındı. Gerçek olay örnekleri üzerinden gerçekleştirilen interaktif çalışmalarda ise okul yöneticilerinin karşılaşabilecekleri farklı durumlarda izleyebilecekleri yollar değerlendirildi.

Seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, okullarda şiddetin önlenmesinde erken müdahale ve etkili rehberlik çalışmalarının önemine dikkat çekti. Akran zorbalığıyla başlayan davranışların zamanında fark edilmesinin, gerekli müdahalelerin gecikmeden ve kararlılıkla yapılmasının önemini vurgulayan Yapıcı, daha ağır sonuçların yaşanmaması için okullarda sıfır tolerans anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Okul yöneticilerine çeşitli yönlendirmelerde bulunulan seminer, gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar

Okulu pompalı tüfekle hedef aldı! Ablasının anlattıkları kan dondurdu
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı
Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi
Diyarbakır'da ana trafo merkezi alev alev yandı! Patlamaların ardından kentin bir bölümü elektriksiz kaldı

Trafo merkezi alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar yaşandı
Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı: Dostları yalnız bırakmadı
Şükrü Özyıldız’ın kız kardeşi evlendi 'Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin' notuyla paylaştı

Şükrü Özyıldız’dan kardeşine duygusal düğün mesajı: Sen hala benim...
İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

Arkadaşını öldürdü, yaraladıklarını görmeye hastaneye gitti