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Kuşadası'nda milli park dönüşü yoğunluğu oluştu

Kuşadası'nda milli park dönüşü yoğunluğu oluştu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan dönen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Güzelçamlı ile Davutlar mahalleleri arasındaki karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Güzelçamlı ile Davutlar mahalleleri arasındaki karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Hafta sonunu milli parkta geçiren vatandaşların aynı saatlerde dönüşe geçmesiyle birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzelçamlı ile Davutlar mahalleleri arasındaki güzergahta yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Araçların düşük hızda ilerleyebildiği yolda sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, bölgede görev yapan ekipler de trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, milli parktan dönüşlerin devam etmesi nedeniyle trafik yoğunluğunun bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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