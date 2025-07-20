Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı'na Yoğun İlgi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle pazar günü milli parkta yoğunluk yaşanırken, erken saatlerde parka gelen vatandaşlar doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren milli parka giriş yapan tatilciler, tertemiz koylarda denize girerek serinledi. İçmeler, Aydınlık ve Kavaklıburun koylarında şezlonglar sabah saatlerinde dolarken, bazı tatilciler ise kamp sandalyeleriyle sahilde vakit geçirdi. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra çevre illerden gelen tatilciler de denizin ve doğanın keyfini çıkardı. Kimileri arkadaşlarıyla sabah kahvaltısını sahilde yaparken, kimileri ise gün boyu deniz keyfi yaptı. Bazı tatilciler ise günübirlik tur tekneleri ile koyları gezdi. - AYDIN