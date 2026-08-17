Kuşadası'nda Cep Uygulaması Noktasında Yerinde İnceleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaymakam İbrahim Keklik ve İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, cep uygulaması noktasında incelemelerde bulunarak sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Kuşadası'nda trafik düzeni ve ulaşımın daha sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik uygulamalar kapsamında belirlenen cep uygulaması noktası yerinde incelendi. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli ile birlikte uygulama noktasına gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Keklik ve Emniyet Müdürü Demirelli, görevli trafik ekiplerinden uygulamanın işleyişi hakkında bilgi aldı. Bölgede özellikle turizm sezonuyla birlikte artan araç ve yolcu hareketliliğinin düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla trafik ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Kuşadası'nda liman ve çevresindeki yolcu indirme-bindirme noktalarına ilişkin düzenlemeler son günlerde kent gündeminde de yer alırken, yeni uygulamanın sahadaki işleyişinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli inceleme ve görüşmeler de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı