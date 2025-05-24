Kuşadası'nda Aynı Yerde İki Saat Arayla İkinci Kaza

Kuşadası'nda Aynı Yerde İki Saat Arayla İkinci Kaza
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki saat arayla aynı noktada iki motosiklet kazası meydana geldi. Vatandaşlar, sıkça yaşanan kazaların kör nokta nedeniyle olduğunu belirterek yolda önlem alınmasını talep etti.

Kuşadası'nda 2 saat arayla aynı yerde ikinci kaza... O anlar kamerada

Vatandaşlar yolda önlem alınmasını talep etti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık iki saat arayla aynı yerde ikinci kaza meydana geldi. Vatandaşlar kör nokta sebebiyle her gün benzer kazaların yaşandığını ifade ederek yolda önlem alınmasını istedi.

Kazalar, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki aynı noktada yaklaşık 2 saat arayla benzer kazalar yaşandı. Hafif viraj sebebiyle kör noktada kalan site bağlantı yolundan caddeye katılan araçları bir anda karşısında gören motosiklet sürücüleri panik fren yaptı. Ani fren sebebiyle yere savrulan motosiklet sürücüleri yolda sürüklenmeye başladı. Şans eseri ciddi yaralanmaların meydana gelmediği kazalarda, sürücülerin bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Kazalar ile ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar da aynı yerde her gün benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek, yolda önlem alınmasını talep etti.

İki saat arayla meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına anbean yansırken, görüntülerde caddeye bağlanmak isteyen araçları bir anda karşılarında gören motosiklet sürücülerinin panik fren yapması sonucu yere savrulması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Yerel
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