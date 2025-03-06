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Kuşadası'nda AFAD'dan Volkanizma ve Tsunami Bilgilendirmesi

Kuşadası'nda AFAD'dan Volkanizma ve Tsunami Bilgilendirmesi
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AFAD, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşa Volkanizma ve Tsunami konularında bilgilendirme broşürleri dağıttı. Broşürler, jeolojik riskler ve afet anında doğru davranışlarla ilgili bilgiler içeriyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde AFAD tarafından vatandaşlara Volkanizma ve Tsunami bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD vatandaşları depreme karşı bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak Kuşadası'nda vatandaşlara Volkanizma ve Tsunami bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, bölgedeki jeolojik riskler, Tsunamiye karşı alınabilecek önlemler ve afet anında doğru davranış şekilleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Deprem haftası dolayısıyla AFAD tarafından düzenlenen etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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