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Kuşadası Belediyesi Yenihaber Kuşadası'na suç duyurusunda bulundu

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Kuşadası Belediyesi, işyeri ruhsatı olmayan ve asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan Yenihaber Kuşadası adlı yerel gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kuşadası Belediyesi, "işyeri ruhsatı dahi olmaksızın yayın faaliyetinde bulunan ve gerçek dışı iddialara dayanan asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını" belirttiği, Yeni haber Kuşadası adlı yerel gazete hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kuşadası Belediyesi bugün yaptığı yazılı açıklama ile; "kurum, çalışanlar ve belediye yönetimi ile ilgili olarak gerçek dışı haber ve yayın yapan kişi ve medya kuruluşları ile hukuk yoluyla mücadelesini sürdürdüğünü" ifade etti. Açıklamada, "Son olarak Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından kurum hakkında hiçbir somut bilgi, belge ve bulguya dayanmaksızın yapılan asılsız ve gerçek dışı haberler yayınlayan Yenihaber adlı yerel gazete hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca suç işlediği belirtilerek konu ile ilgili gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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