Kuşadası Belediyesi Kadın Sığınma Evi Açma Sorumluluğunu Yerine Getiriyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, son günlerde bazı gazete ve internet sitelerinde Kuşadası Belediyesi'nin kadın sığınma evi açma sorumluluğunu yerine getirmediğine dair çıkan haberler ile verilen beyanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuşadası Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında görüşlerimiz ve çalışmalarımız ortadadır. Nüfusu yüz bini geçen yerleşim yerlerinde "Kadın Sığınma Evi" yapılması yasal bir zorunluluktur. 15.08.2023 tarihinde, Kuşadası Belediyesi olarak bir mahallemize kadın sığınma evi yapılması amacıyla bir arsanın tahsisi için gerekli imar çalışmaları başlatılmıştır. Kadın Sığınma Evi'nin planlaması ve yapım işleri 2024 Kuşadası Belediyesi Bütçesi'ne eklenmiştir. Dönemimizde açtığımız Anne-Baba-Çocuk Merkezi, çocuklarımız için hizmete başlattığımız kütüphaneler, beslenme çantası dağıtımı ve her çocuğa aylık 8 litre süt desteği Kuşadası Belediyesi'nin kadınlar ve çocuklar üzerindeki hassasiyetinin de bir göstergesidir. Yine temeli atılan ve imalatı devam eden Ekolojik Kreş ve Kadın Danışma Merkezi, ihale süreçleri biten İkinci Bahar ve Engelsiz Yaşam Merkezi gibi sosyal yatırımlar belediyemizin önceliği olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN