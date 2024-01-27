Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine görevde olduğu 5 yılda kente gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Günün 24 saati Kuşadası için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Zahir İlgin ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette, Başkan Ömer Günel dernek üyelerine bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları, süt ve beslenme desteği, öğrencilere sağlanan eğitim yardımı ve Adalı Kart uygulaması hakkında bilgi verdi. Bir sonraki dönemde yaşama geçireceği vizyon projelerle ilgili üyelerle fikir alışverişinde de bulunan başkan Ömer Günel, daha sonra gelen soruları yanıtladı.

Toplantının sonundaysa dernek başkanı Zahir İlgin tarafından Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi takdim edildi.

"HİZMET KARNEMİZ BAŞARILARLA DOLU"

Hizmet karnesinin başarılarla dolu olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Beş yılda Kuşadası'nda çok verimli bir dönem geçirdik. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki 5 yıl için de oy istiyorum. Görevde olduğum dönemde Kuşadası'nın çözülemez denen sorunlarını çözdük. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının gerçekleştiremediği Kent Meydanı ve Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerini hayata geçirdim. Kuşadası Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle hep hemşehrilerimizin yanında olduk. Bunun yanında her kurum ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimize diğer alanlarda da yatırım yapılmasını sağladık. Örneğin Kuşadası'nda 11 yılda sadece 6 bin konuta ulaşan doğal gaz aboneliği benim dönemimde 46 bin aboneye çıktı. Ben ve ekip arkadaşlarım günün 24 saati Kuşadası için çalışıyoruz" diye konuştu.