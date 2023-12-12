Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Mahalle Meclisleriyle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisleri sözcüleriyle bir araya geldi. Toplantıda Kuşadası ile ilgili talep ve öneriler ele alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisleri sözcüleriyle bir araya geldi. Kuşadası ile ilgili talep ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Günel, "Artık kaliteli belediye hizmeti alan bir kentte yaşıyoruz. Görevde olduğumuz süre boyunca kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak Kuşadası'nın her mahallesine eşit hizmet götürdük" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Sözcüleri ile bir toplantı yaptı. Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıda Başkan Ömer Günel, sözcülerin sorumlu oldukları bölgelerle ilgili çeşitli konulardaki talep ve önerileri dinledi. Daha sonraysa üyelerle Kuşadası'nda yaşama geçirilecek olan alt ve üstyapı yatırımları ile yeni projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası için çok çalıştıklarını belirten Başkan Günel, "Kuşadası Kent Konseyi ve kentimizdeki diğer sivil toplum kuruluşları benim için büyük önem taşıyor. Çünkü Kuşadası'nda, ortak akılla yönetim anlayışını hayata geçirdik. Ayrıca ben yıl boyunca tüm planlamalarımı mahalle muhtarlarımızın istekleri, ilçe örgütümüzün kurduğu mahalle komisyonları ve hemşehrilerimin Güvercin Masaya yaptıkları başvuruları inceleyerek yapıyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin kendisine iletilen sorun ve talepleri yetki ve imkanları dahilinde en hızlı şekilde çözüme kavuşturduğuna dikkat çeken Başkan Günel, "Artık kaliteli belediye hizmeti alan bir kentte yaşıyoruz. Görevde olduğumuz 4 buçuk yılda Kuşadası'na 30 yılda gerçekleştirilmeyen yatırımı yaptık. Kuşadası Belediyesi'nin bütçesini 6 katına çıkartarak tüm kaynaklarımızı vatandaşlarımıza hizmet götürmek için kullandık. Görevde olacağımız bir sonraki dönemde artık vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Her mahallemizde hemşehrilerimizin ailece sosyalleşebileceği Cafer Kotan Yaşam Parkı gibi sosyal donatı alanları yapacağız" diye konuştu. - AYDIN