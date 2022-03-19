Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde rutin olarak sürdürdüğü esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde rutin olarak sürdürdüğü esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sorun ve taleplerin birinci ağızdan dinlenip, yerinde çözümler üretilmesi amacıyla sürdürdüğü esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kuş son olarak, Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün ve Meclis üyesi Halil Beyaz ile birlikte Dergah Çarşısı, Ucuzluk Pazarı ve tarihi çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, taleplerini yerinde dinledi. Esnafı tek tek dolaşıp, hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşların bölgeleriyle ilgili taleplerini de dinleyip, taleplerin gerçekleşmesi için ilgilileri talimatlandırdı. Bölge esnafının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kuş, yaklaşık 3 saatlik saha ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.

Başkan Kuş," Sahada talepleri dinleyip, bu taleplerin gerçekleştirilmesini hızlandırıp, vatandaşlarımızı ve esnafımızı mutlu ediyoruz. Bizim de en mutlu olduğumuz yer burası" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

Kuş, esnaf ve vatandaşlarla biraya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kuş, Hisarcık, Eyyübiye, Esnaf, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title