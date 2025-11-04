Haberler

Kurye Faaliyetlerinde Yeni Düzenleme: 82 Bin 288 Yetki Belgesi Düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurye işletmeciliği için toplam 82 bin 288 yetki belgesi verildiğini ve bu belgelere 92 bin 127 taşıtın kaydedildiğini açıkladı. Moto-kurye faaliyetlerinin mevzuata kavuştuğunu belirten Uraloğlu, e-Devlet üzerinden alınacak belgelerde indirim sağlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, 15 Mayıs tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu belirtti. Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara yetki belgesi ücretinde yüzde 95'lik bir indirim sağladıklarını belirterek, "Moto-kuryelere ilişkin belge indiriminde son 11 gün içerisindeyiz. 15 Kasım'dan sonra 1 motosikletiyle yetki belgesi alacak olan moto-kuryeler için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" ifadelerini kullandı.

"e-Devlet üzerinden yetki belgesi alacak olanlar, yüzde 5'lik indirimden faydalanacak"

Bakan Uraloğlu ayrıca, yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 2 aylık bir geçiş süreci tanımladıklarını da açıklayarak, "Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine imkan sağladık. e-Devlet portalı üzerinden yetki belgesi alacaklar, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5'lik indirimden faydalanmaya devam edebilecek" dedi.

"Toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik"

Bakan Uraloğlu, yeni düzenleme sonucunda oluşan belgelerle 93 bine yakın taşıtı kayıt ettiklerini belirterek, "10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı moto-kuryelere verildi" açıklamasında bulundu.

"Kurye faaliyetlerinde en genç filo Akdeniz bölgesinde"

Kayıtlı taşıtların Türkiye'deki dağılımına da değinen Bakan Uraloğlu, "Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların, 80 bin 752'si motosiklet, 6 bin 676'sı kamyonet, 4 bin 487'si motorlu bisiklet ve 212'si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5'i 3 yaşından küçüktür. Kurye faaliyetlerinde en genç filo 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz bölgesinde iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8'dir" dedi.

"En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi"

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımını da paylaşan Bakan Uraloğlu en fazla yetki belgesinin Marmara bölgesinde yoğunlaştığını belirterek, "En fazla yetki belgesi Marmara bölgesinde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli'dir. Doğu Anadolu bölgesi genelinde ise toplam bin 354 belge ve bin 507 taşıt bulunmaktadır. Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı. Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi. İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

