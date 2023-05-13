Kurumlar, vatandaşın ayağına gidiyor

Şırnak'ta kamu görevlileri hane ziyaretleriyle vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Şırnak Valiliğinin hayata geçirdiği proje ile kamu görevlilerince yapılan hane gezileriyle vatandaşların evleri ziyaret edilerek, sorunları ve talepleri tespit edilip çözüme kavuşturuluyor.

Şırnak Valiliği kırsalda yaşayan vatandaşların talep ve sorunlarının giderilmesi amacıyla 'Aile Buluşmaları Projesi' hayata geçirdi. Projede tarım ve orman müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, müftülük, İşkur, sağlık müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğünün de yer aldığı 10 kurumun personelinin bulunduğu heyetler oluşturuldu. Kurum personelleri 15 bin 606 haneyi ziyaret ederek, aile bireylerinin sorun ve taleplerini dinledi. Talepler komisyon üyelerince rapor haline getirilerek, valiliğe sunuldu.

Bu çerçevede 10 bin 202 ailenin ilettiği, fiziki koşulları elverişli olmayan evlerin onarımı, ihtiyacı olanlara nakdi ve gıda desteği, rahatsızlığı bulunanların sağlık birimlerine yönlendirilmesi, iş arayanların İŞKUR'a kaydının yapılması, sokakların aydınlatılması gibi talepler ilgili kurumların çalışmalarıyla karşılandı. Komisyonda yer alan Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı uzmanı Bişar Altürk, Şırnak valiliğine bağlı kurumlar olarak köy, mezra ve kırsal mahallelerde yaşayan, yetkililere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarla görüştüklerini, sorun ve talepleri dinlediklerini söyledi.

10 kişilik ekip halinde ev ev dolaştıklarını anlatan Altürk, "Sorun ve talepleri forma işledikten sonra valiliğe rapor ediyoruz. Vatandaşın sorunu veya talebi hangi kurum nezdinde çözülecekse ona bilgi verilip, hızla çözülüyor. Vatandaşlar tarafından olumlu mesajlar alıyoruz" dedi.

Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesinin muhtarı Nezir Bertan da komisyon üyeleri ile hane ziyaretlerine katıldığını belirterek, vatandaşların bu ziyaretlerle sorunlarının çözülmesinin önemli olduğunu söyledi. Bertan, "Böyle bir projenin varlığını devlet vatandaş dayanışması açısından değerli buluyorum. Sorun ve talepleri olanlar durumu bildirdiler. Ziyaretlerden vatandaş çok memnun. İlk defa böyle geniş ve sonuç odaklı bir uygulama gördüler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallem adına valiliğimize teşekkür ediyorum. Bu sorun ve taleplerin en kısa zamanda çözülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kamu görevlilerince sorunları öğrenilmek üzere evlerinde ziyaret edilen vatandaşlardan Selman Güler, komisyon üyelerine ilettiği sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağına inandığını belirtti. Güler, "İlk defa böyle bir uygulama gördüm. Valiliğimize ve buraya gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK