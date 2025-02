Kuruluş ve Kurtuluşun şehri Kütahya'da Ceyda Başkan rüzgarı

Ak Parti Kütahya İl Kongresi'nin ardından hızlı bir başlangıç yapan Ceyda Çetin Erenler, Osmanlı'nın Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın torunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak, kuruluşun merkezi Domaniç'i ziyaret eden Erenler, Osmanlı Cihan Devleti'nin Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın kabrinde dua etti ve ardından Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan Dumlupınar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle dikkatleri bir kez daha topladı.

Tecrübeli siyasetçi Erenler, her iki ilçede de büyük ilgiyle karşılandı. Ziyaretlerinde, Kütahya ve Ankara odaklı her konuya hakimiyeti, anlık çözümleri ve operasyonel yaklaşımlarıyla gönülleri fethetti. Erenler, kendisine iletilen sorunlara hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmasıyla dikkat çekti. AK Parti teşkilatlarında Erenler'in çalışmaları, memnuniyetle karşılandı.

Türk kadınının en büyük simgesi, Osmanlı Cihan Devleti'nin Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın memleketi Kütahya'dan yola çıkan Ceyda Çetin Erenler, ikinci durağında Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Dumlupınar'a geçti. Erenler ve beraberindeki teşkilat mensupları, Dumlupınar Şehitliği'nde dua etti.

Erenler, ziyaretlerinde 10 ilçeyi de kapsayacak şekilde il yürütme kurulu ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdü. - KÜTAHYA