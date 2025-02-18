Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Kuruluş ve Kurtuluşun şehri Kütahya'da Ceyda Başkan rüzgarı

Kuruluş ve Kurtuluşun şehri Kütahya'da Ceyda Başkan rüzgarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Kongresi'nin ardından hızlı bir başlangıç yapan Ceyda Çetin Erenler, Osmanlı'nın Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın torunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Ak Parti Kütahya İl Kongresi'nin ardından hızlı bir başlangıç yapan Ceyda Çetin Erenler, Osmanlı'nın Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın torunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İlk olarak, kuruluşun merkezi Domaniç'i ziyaret eden Erenler, Osmanlı Cihan Devleti'nin Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın kabrinde dua etti ve ardından Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan Dumlupınar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle dikkatleri bir kez daha topladı.

Tecrübeli siyasetçi Erenler, her iki ilçede de büyük ilgiyle karşılandı. Ziyaretlerinde, Kütahya ve Ankara odaklı her konuya hakimiyeti, anlık çözümleri ve operasyonel yaklaşımlarıyla gönülleri fethetti. Erenler, kendisine iletilen sorunlara hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmasıyla dikkat çekti. AK Parti teşkilatlarında Erenler'in çalışmaları, memnuniyetle karşılandı.

Türk kadınının en büyük simgesi, Osmanlı Cihan Devleti'nin Devlet Ana'sı Hayme Ana'nın memleketi Kütahya'dan yola çıkan Ceyda Çetin Erenler, ikinci durağında Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Dumlupınar'a geçti. Erenler ve beraberindeki teşkilat mensupları, Dumlupınar Şehitliği'nde dua etti.

Erenler, ziyaretlerinde 10 ilçeyi de kapsayacak şekilde il yürütme kurulu ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışmalarını sürdürdü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Skandal görüntü! Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı
img

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
img

'Varillerin müftüsü' ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

İşte Galatasaray'ın kader maçını yönetecek hakem
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.