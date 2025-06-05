Kuruçay Ortaokulu Bahçesi Öğrenci ve Öğretmenlerle Güzelleşti

Kuruçay Ortaokulu Bahçesi Öğrenci ve Öğretmenlerle Güzelleşti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kuruçay Ortaokulu'nun bahçesi, beden eğitimi öğretmeni Fatma Özhan ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmalarla rengarenk ve kullanışlı bir hale getirildi. Atık malzemelerin değerlendirildiği bu projeyle, okul bahçesi daha çekici ve keyifli bir ortam sunuyor.

Kuruçay Ortaokulu bahçesi öğretmen ve öğrencilerin emeğiyle güzelleşti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Ortaokulu'nun bahçesi, beden eğitimi öğretmeni Fatma Özhan ve öğrencileriyle birlikte yapılan çalışmalar sonucu rengarenk ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Öğretmen Özhan, atık ve geri dönüştürülebilir malzemeleri değerlendirerek öğrencileriyle birlikte okul bahçesini bambaşka bir atmosfere bürüdü.

Beden eğitimi öğretmeni Fatma Özhan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, salça tenekelerinden rengarenk saksılar, araba tekerleklerinden özgün oturma alanları, atıl durumdaki kütüklerden doğal dekoratif objeler ve eski iplerden çeşitli süslemeler oluşturduklarını ifade etti. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen bu değişim, okul bahçesini daha çekici ve keyifli bir hale getirdi.

Özhan, projenin temel amacının tüm okulların bahçelerinin güzelleşmesi ve öğrencilerin okula istekle gelmesi olduğunu vurguladı. "Tüm okulların bahçelerinin güzelleşmesini ve öğrencilerimizin okula daha keyifle gelmesini arzu ediyorum," şeklinde konuşan Özhan, bu tür projelerin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilerde geri dönüşüm farkındalığı oluşturan bu çalışma, aynı zamanda çevreye saygılı bir yaklaşımın güzel bir örneğini sunuyor.

Kuruçay Ortaokulu'nun yeni görünümüne hayran kalan çok sayıda insan, okul bahçesine gelerek bu özgün tasarımlarla hatıra fotoğrafları çektiriyor. Öğretmen ve öğrencilerin ortak çabasıyla ortaya çıkan bu güzel bahçe, sınırlı kaynaklarla bile çevreye duyarlı ve estetik açıdan etkileyici mekanlar oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
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