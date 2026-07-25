Samsun'da doğaseverler, Kürtün Çayı'nda akıntıya karşı 8 kilometrelik dere yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yazın bunaltıcı havalarda serinlik arayan ve kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyenler için dere yürüyüşü, ideal bir spor dalı olarak ön plana çıkıyor. Medical Park Samsun Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitlerinde ve izinli günlerinde Samsun başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri ekipmanlarıyla birlikte gezerek kayıt altına alıyor. Doç. Dr. Karabıçak ve arkadaşları bu kez de Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinin sınır hattında bulunan Kürtün Çayı'nda dere yürüyüşü yaptı. Akıntıya karşı 8 kilometre boyunca yürüyen grup, zaman zaman oluşan doğal havuzlarda yüzme fırsatı da buldu.

Şelaleler, çağlayanlar ve doğal havuzlardan oluşan çayda akıntıya karşı yürümenin insana iyi geldiğini ifade eden İlhan Karabıçak, "Dere yürüyüşü için Samsun çok uygun bir şehir. Şehirde bu sporun yapılabileceği birçok akarsu var. Bu spor aslında basit gibi görünse de riskleri de barındırıyor. Bu sporu yapmak için genellikle yaz aylarında su seviyesinin düşük olduğu ve havaların sıcak olduğu dönemler tercih edilmelidir. Dere yataklarında genelde cep telefonları çekmez. Tek başına gidilmemesi gerekir. Bir ekiple gitmek, acil durumlarda çözüm üretmeyi kolaylaştırır. Hava durumunu önceden inceleyip yağmur yağma ihtimali varsa, sel riskinden dolayı yürüyüşe çıkmamak gerekir. Su ayakkabısı veya trekking ayakkabısı, su geçirmeyen sırt çantası, yürüyüş çubukları, enerji veren yiyecek ve içecekler ile yedek kıyafetler yanınızda bulunmalıdır. Kaygan taşlara ve bataklık bulunan alanlara yürüyüş esnasında dikkat edilmelidir. Burada amaç spor olduğu için bir yarış ortamı oluşturulmamalıdır" dedi.

Doç. Dr. Karabıçak, dere yürüyüşünün doğayla iç içe vakit geçirmek ve fiziksel aktivite yapmak isteyenler için keyifli bir seçenek olduğunu ancak güvenlik kurallarına uyulmasının her zaman öncelikli olması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı