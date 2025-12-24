'Kurtuluş'un 104'üncü yılında, Antep Savunması'nın anlatıldığı müzeye ziyaretçi akını

Antep Savunması ile Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan destansı mücadelenin izlerinin yer aldığı 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında yapımı tamamlanarak 21 Aralık 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan müze, zengin ve özgün içeriğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Müze, Gaziantep'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde de büyük ilgi görüyor.

Müzeyi gezenler duygu dolu anlar yaşıyor

Rus ressam Aleksander Samsonov'un dönemini yansıtan 120 metre uzunluğu ve 13 metre yüksekliğindeki panoramik tablosunun yanı sıra gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep Savunması'na şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler ve mücadelede kullanılan silahların yer aldığı müzeyi gezenler, duygu dolu anlar yaşıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde düşmana karşı açlık ve yokluğa rağmen yüreklerindeki vatan aşkıyla büyük bir direniş sergileyen Gaziantepliler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde işgalci Fransızlara ve İngilizlere karşı verilen o destansı mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatan müzeyi ziyaret ediyor, şehitleri rahmetle anıyor.

İşgalci Fransız askerleri tarafından annesinin tesettürüne el uzatılmasına karşı çıktığı için şehit edilen 14 yaşındaki Mehmet Kamil başta olmak üzere 6 bin 317 şehidin verildiği ve binlerce kişinin de gazi olduğu Gaziantep'in kurtuluşunda kendilerine vatan topraklarını emanet eden şehit ve gazilerini rahmetle anan vatandaşlar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" diyerek Fransızlara bu toprakları teslim etmeyen şehit ve gazilerin mirasına sahip çıkılmasının önemine değindi.

"Bu müzede dünyada eşi benzeri olmayan bir savunma anlatılıyor"

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, Gaziantep'in Kurtuluşunun gerçekleştiği 25 Aralık tarihinden bu güne 104 yıl geçtiğini söyledi. Antep Savunması'nı günümüz insanına daha iyi anlatmak, geçmişte yaşananları geleceğe taşımak ve ders çıkartmak anlamında 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nin önemli olduğunu söyleyen Severoğlu, "Gaziantep savunmasında verilen o eşsiz mücadele 100'üncü yılda açılan bu müzeyle müthiş bir şekilde anlatılıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir müzedeyiz. Çünkü Gaziantep savunmasında dünyada eşi benzeri olmayan bir savunma yapıldı. Bu müzede Gaziantep'e yakışan, yaraşan bir müze olmuştur ve atalarımıza yakışan, yaraşan bir müze olmuştur. Bu müzeye gelen ziyaretçiler bir yandan gözyaşlarını tutamakta bir yanda o insanları duayla anmaktadır" dedi.

Gazianteplilerin 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e "Gazi" unvanı verilmesinin gururunu her zaman yaşadıklarını belirten Severoğlu, "2008 yılında Gaziantep'in tüm milletvekillerinin müşterek hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurusu ile Gaziantep için verilmiş bir istiklal maddesi var. Her iki tarafta kadın gazilerimiz ve kadın şehitlerimizin ismi var. Türk İstiklal Harbi ile ilgili Savunma Bakanlığı'nın kaynaklarında en fazla kadın gazi ve şehit Gaziantep'tedir. Kadın şehit ve gaziler, bu vatan uğruna canlarını vermişlerdir, birer vatan kahramanı olarak birer asker gibi savaşmışlardır. Dolayısıyla Gaziantepliler, Gaziantep'e verilen madalya çok çok önemli ama 8 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gaziantep'e verdiği gazilik unvanı hepsinden de önemlidir. Çünkü Gaziantepliler o madalyayı ve gazilik unvanını göğüslerinde taşımaktadır. Gaziantep'e gelenler ve biz Gaziantepliler zaman zaman Antep'i tevazu ile çok kullanırız. Siz iki defa Antep'i kullanırsanız 'Antep değil, Gaziantep' diye sizi uyarırız. Çünkü gazilik unvanı Gazianteplerin göğsünde taşımış oldukları istiklal madalyasıdır. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun, 104'üncü yılımız kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Savunmayı her detayıyla anlatan müzenin mutlaka ziyaret edilmesi gerek"

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ise Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci düşmana karşı açlık ve yokluğa rağmen yüreklerindeki vatan aşkıyla büyük bir direniş sergileyen Gaziantep Savunması'nın şehitleri ve gazileri başta olmak üzere vatan uğruna canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediler.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını büyük bir gururla kutladıklarını belirten vatandaşlar, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nin savunmayı her detayıyla anlattığını ve müzenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi. - GAZİANTEP