Eğitimcilerden dikkat ceken Ramazan etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu, Ramazan-ı Şerif ayı dolayısıyla özel bir farkındalık etkinliği düzenleyerek, manevi atmosferi yansıtmaya çalıştı. Öğretmenler, 'Yaşasın Ramazan geldi ve Yaşasın pide geliyor' gibi anlamlı mesajlar ile Ramazan'ın geleneklerini mizahi bir dille ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu, öğretmen ve idarecileri Ramazan-ı Şerif ayı dolayısıyla dikkat çeken bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, ellerinde taşıdıkları yazılı kartlarla bir mesaj kurgusu oluşturdu. Farklı gruplar halinde çekilen fotoğraflarda yer alan ifadeler bir araya getirildiğinde 'Yaşasın Ramazan geldi ve Yaşasın pide geliyor' gibi anlamlı ve tebessüm ettiren cümleler ortaya çıktı.

Etkinlikte hem Ramazan ayının manevi yönüne hem de toplumda Ramazan ile özdeşleşen geleneklere vurgu yapıldı. Özellikle Ramazan pidesi, aile içi sohbetler ve televizyon programları gibi kültürel unsurlar mizahi ve samimi bir dille yansıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
