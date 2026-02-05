Haberler

Sivrihisar Kurşunlu Camii'nde çocuklara örnek teşvik

Sivrihisar Kurşunlu Camii'nde çocuklara örnek teşvik
Güncelleme:
Sivrihisar'daki Kurşunlu Camii, çocuk ve gençlere namaz alışkanlığı kazandırmak için düzenli gelenleri harçlıkla teşvik eden bir proje başlattı. Camii imamı, bu uygulamanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve cami cemaatinin gençleştiğini belirtti.

Sivrihisar'da bulunan Kurşunlu Camii, çocuklara yönelik anlamlı bir projeye ev sahipliği yapıyor.

Cami imamı tarafından başlatılan uygulama kapsamında, namaz için düzenli olarak camiye gelen çocuk ve gençler, harçlıkla teşvik ediliyor.

Amaçlarının para vermek değil, çocuklara cami alışkanlığı kazandırmak ve namaz bilincini küçük yaşta aşılamak olduğunu belirten cami imamı, bu çağrının kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Uygulama sayesinde cami cemaatinin gençleştiği, çocukların ise hem namaz kılmayı öğrendiği hem de cami ortamını sevdiği gözlemlendi.

Veliler tarafından da takdirle karşılanan proje, çocukların telefon ve ekran bağımlılığından uzaklaşıp manevi değerlere yönelmesine katkı sağlıyor. Cemaat üyeleri, bu tür teşvik edici çalışmaların diğer camilere de örnek olmasını temenni ediyor. - ESKİŞEHİR

