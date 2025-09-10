Küresel Sumud Filosu'na İHA Saldırısı

Gazze'ye insani yardım götürmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndan (GSF) yapılan açıklamada, filoya ait bir teknenin daha Tunus sularında şüpheli insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi.

Gazze'ye insani yardım götürmeyi hedefleyen ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait bir tekneye daha Tunus sularında şüpheli İHA saldırısı düzenlendi. GSF'den yapılan açıklamada, İngiltere bayraklı "Alma" adlı teknenin Sidi Bou Said limanı açıklarında demirli bulunduğu sırada hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından teknenin üst güvertesinde yangın çıktığı ve hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının söndürüldüğü ve teknedeki yolcular ile mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Dün de filonun ana teknesi olan "Aile"nin şüpheli bir İHA saldırısına uğradığı hatırlatılan açıklamada, "Filomuza yönelik tekrarlanan bu saldırılar Gazze'deki İsrail saldırganlığının arttığı bir dönemde meydana gelen ve bizi hedefimizden saptırmayı amaçlayan koordineli birer girişimdir" denildi. GSF'nin kararlılıkla yoluna devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki yasa dışı ablukasını kırmayı amaçlayan barışçıl seferimiz ve Gazze halkıyla dayanışmamız kararlılık ve azimle sürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Filo dün de şüpheli bir İHA saldırısının hedefi olmuştu

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen GSF İspanya'nın Barcelona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkmıştı. 10 Eylül'de Tunus'tan ayrılmayı planlayan GSF'nin ana teknesi "Aile" dün Sidi Bou Said limanı açıklarında şüpheli bir İHA saldırısının hedefi olmuştu. GSF'den yapılan açıklamada saldırı sonrasında teknede yangın çıktığı ancak kimsenin yaralanmadığı belirtilmişti. - TUNUS