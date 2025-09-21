Haberler

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor

Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla bölgeye insani yardım ulaştırmak için ilerleyişine devam ediyor. Filo önümüzdeki günlerde yeni gemilerle desteklenecek. İklim aktivisti Greta Thunberg ise liderlik komitesinden çıkarıldı.

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyişine devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ediyor. Malta'nın güneydoğusunda bulunan filo, İsrail güçleri tarafından muhtemel bir müdahaleye hazırlık olarak gece toplantıları ve şiddet içermeyen güvenlik tatbikatları gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'dan yola çıkan başka gemilerin de filoya katılması bekleniyor.

Greta Thunberg filonun liderlik komitesinden çıkarıldı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, filonun liderlik komitesinden çıkarıldı. Thunberg'in Tunus'ta Küresel Sumud Filosu Yürütme Komitesi'nin bulunduğu Family adlı gemiden Alma adlı gemiye geçtiği aktarıldı. Thunberg yaptığı açıklamada, "Hepimizin bir rolü var. Benimki yönetim komitesinde değil, organizatör ve katılımcı olarak kalacağım" dedi.

İsrail daha önce iki yardım gemisine el koymuştu

Bu yıl uluslararası aktivistlerin İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için organize ettikleri Madleen gemisi, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ile engellenmişti. Bunun ardından organize edilen ve Gazze'deki sivillere insani yardım taşıyan Hanzala isimli yardım gemisi de 26 Haziran'da İsrail güçlerinin baskınına maruz kalmıştı. - MALTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
