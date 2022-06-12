Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı: "Obez Bir Bilgi Toplumu Haline Geldik" - Haberler

UĞUR İSTANBULLU / ÖZKAN KARAKAYA

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Artvin-Batum medya programı kapsamında KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, Artvin'e geldi. Dim, "Yurttaş gazetecilik sosyal medya gazeteciliğiyle birlikte farklı bir boyuta erişti. Toplumda ne yazık ki gazetecilik olarak görülmeye başlandı ve bunlar gazeteci olmadıkları için toplumda bilgi obezliği oluşturuyor ve yaratıyorlar" dedi.

KGK Artvin-Batum medya programı kapsamında Artvin'e gelen Dim, basın mensuplarına ağır yaptırımlar öngören ve kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak bilinen AKP kanun teklifini değerlendirdi.

"BU YASA TASARISININ OLUMLU TARAFLARI DA OLUMSUZ TARAFLARI DA VAR "

Küresel Gazeteciler Konsey Başkanı Mehmet Ali Dim şunları söyledi:

"Evet son yıllarda ne yazık ki geleneksel medyanın giderek zayıfladığı, dijital medyanın öne çıktığı ve bununla birlikte de sosyal medyanın gazeteciliği adeta kuşattığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde en önemli etkisi olumsuz anlamda biz gerçek anlamda profesyonel gazeteciler de var. Neden çünkü sosyal medya mecraları üzerinden gazetecilik yaptığını zanneden birtakım insanlar gerçekten buna 'yurttaş gazeteciliği' diyerek biraz masum bir isim takıyorduk. Şimdi artık sosyal medya gazeteciliğiyle birlikte farklı boyuta erişti. Toplumda ne yazık ki gazetecilik olarak görülebiliyor ve bunlar gazeteci olmadıkları için topluma bilgi obezliği oluşturuyorlar ve yaratıyorlar. Toplum üzerinde olumsuz etkileri zararlı etkileri olduğunu düşünüyoruz. Bu defa olumsuz haberlerle ya da dezenformasyona yol açacak birtakım yanlış algılarla obez bir bilgi toplumu haline geliyoruz. Hazırlanan yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısının olumlu tarafları da olumsuz tarafları da var. Bizim açımızdan bazı maddelerine tabii ki itiraz edeceğiz, çekince koyacağız. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Yakın zamanda da Meclis'e raporumuzu sunacağız. İnşallah ülkemiz daha çağdaş demokrat ve gazeteciliği gerçekten profesyonel anlamda yapan ve bu işten ekmek kazanan insanların korunduğu, kollandığı toplumun bilgi obezliğinden kurtarıldığı bir yasayı hep birlikte çıkartması konusunda Meclis'e katkı vermeye hazırız."

ANKA / Yerel