Kurbanlıklar bu 'TİM'den kaçamayacak

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından kaçan kurbanlıkların yakalanması için kurulan ' Kurban Yakalama Timi' bayrama hazır hale geldi. Bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek olan tim, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirici iğne ile zarar görmeden yakalayarak sahibine teslim edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı süresince görev yapacak olan Kurban Yakalama Timi, kurbanlıkların kaçması durumunda hemen müdahale edecek. Sakinleştirici iğne ile hayvana zarar vermeden yakalanacak olan kurbanlıklar, sahibine teslim edilecek. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 8 kişilik ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Hayvana nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvana zarar vermeden nasıl yakalanır gibi konularda eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi'nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecek.

Veteriner Hekim Hakan Tan tarafından uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimleri alan ekip, hazırlıklarını tamamladı. Veteriner Hekim Tan, kurbanlıkların yakalanması sırasında kullanılacak yöntemler hakkında bilgiler vererek, "Kurbanlıkların yakalanması için üflemeli boru ve havalı tüfek ile atılacak olan sakinleştirici iğneler kullanılacak. Bu iğnelerde yer alan anestezik madde kesinlikle ete geçmiyor. Kesimle ilgili bir sıkıntı oluşturmuyor. Sadece kas hareketlerini yavaşlatıyor ve hayvanı yakalamamıza olanak sağlıyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel