Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı - Haberler

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Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kurban pazarlarında vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun oluştuğu kurban pazarlarında vatandaşları dolandırıcılık konularında uyardı.

Antalya'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun oluştuğu kurban pazarlarında vatandaşları dolandırıcılık konularında uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Antalya'da kurulan kurban alım satım yerlerinde geçmiş yıllarda vatandaşların mağdur duruma düşmesine sebep olan olayların işleniş yöntemleri göz önüne alınarak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Faaliyetler, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler ile irtibata geçilerek, belediyelerin zabıta müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yapıldı. Kurbanlık hayvan alım satımı için onay verilen Muratpaşa'da Ermenek Mahallesi, Kepez'de Varsak Menderes Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi, Konyaaltı'nda Çakırlar Yolu, Aksu'da Pınarlı Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yerinde bulunan hayvan pazar alanlarında vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlar, öncelikli olarak pandemi süreci ile ilgili maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, parada, çek ve senette sahtecilik konularına dikkat etmeleri, özellikle de döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat etmeleri, alışverişleri genelde nakit olarak yapmaları, çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimalinin olduğu, hırsızlık ve yankesicilik, paralarını güvenli yerde taşımaları, alışveriş esnasında paranın tırnakçılık yöntemi ile çalınabileceği hususlarında uyarıldı. Ayrıca detaylı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Antalya Kurban Yerel Haberler

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