Kurban Keserken Yaralananların Sayısı 420'ye Ulaştı

Kurban Keserken Yaralananların Sayısı 420'ye Ulaştı
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Kurban Bayramı'nda Kayseri'de kurban kesimi esnasında yaralanan 420 kişi hastanelere başvurdu. Bıçak yaralanmaları ve hayvan tepmeleri nedeniyle acil servislere yoğun bir akın yaşandı.

Kayseri'de kurban keserken kendini yaralayan 420 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere akın etti. Bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan veya hayvan tepmesi sonucu yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Şehirdeki hastanelere saat 15.00'e kadar 420 kişinin başvurduğu öğrenilirken, çoğu vatandaşın tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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