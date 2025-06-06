Kurban Keserken Yaralananların Sayısı 420'ye Ulaştı

Kayseri'de kurban keserken kendini yaralayan 420 kişi hastaneye başvurdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere akın etti. Bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan veya hayvan tepmesi sonucu yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı. Şehirdeki hastanelere saat 15.00'e kadar 420 kişinin başvurduğu öğrenilirken, çoğu vatandaşın tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi. - KAYSERİ