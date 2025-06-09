Kurban Etlerinde Kıyma Çektirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurban Etlerinde Kıyma Çektirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etlerinin kıyma çektirilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Farklı kasap işletmelerine gitmemek ve önceki etin yeni çekilen ete karışmaması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, kurban etlerinden kıyma çektirilirken kasap işletmelerine gidilmesi ve önceki etin yeni çekilen ete karışmaması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı çerçevesinde birçok vatandaş kurban ibadetini yerine getirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan dağıtımlardan geriye kalan etler çeşitli şartlarda muhafaza edilirken, kasap Kadir Şen, kıyma çektirilirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Kıyma çektirilirken farklı işletmeler yerine kasap dükkanlarına gidilmesi tavsiye eden Şen, önceki etin yeni çekilen ete karışmamasının gerektiğini belirtti.

"Kıyma çekilirken önceki etin yeni çekilen ete karışmaması lazım"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Şen, "Diğer dükkanlar bu işlere pek uygun değil. Kasap dükkanları bu işlere uygun. Mesela bakkalda soğutmalı makine yok. Dolapları tam soğutmuyor ama kasaplarda her şey uygun. Mesela kıyma makinesi bile soğutuculu. Kıyma çektirirken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Mesela vatandaş, 'ben koyun sevmiyorum' diyor. Bir önceki de dana eti çektiriyor, sonra onlar biraz karışıyor. Buna dikkat etmek, etleri karıştırmamak lazım. Buna da kasap arkadaşların dikkat etmesi gerekiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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