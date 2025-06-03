Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri: Düzce'de Ağır Taşıtlara Yasak

Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri: Düzce'de Ağır Taşıtlara Yasak
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Düzce Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince 4-6 Haziran 2025 tarihleri arasında Anadolu otoyolu ve D100 karayolu Ankara istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların geçişine izin verilmediğini açıkladı. Bu tedbir, trafik sıkışıklığını önlemek ve asayişi sağlamak amacıyla alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği Kurban Bayramı tatili trafik tedbirleri çerçevesinde 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'a kadar Anadolu otoyolu ve D100 karayolu Ankara istikameti yönünde, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarına izin verilmemesine karar verdi.

Düzce Valiliği kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyeceğini belirterek "Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılması ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00'a kadar Anadolu (O4) otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikameti yönünde, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyir yapmalarına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Alınan kararda istisnalar ise şu şekilde sıralandı; "Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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