İstanbul-Tekirdağ yolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ karayolunda araç yoğunluğu oluşurken, ekipler sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik hareketliliği arttı. Özellikle Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde araç yoğunluğu dikkat çekti.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda araçların ilerleyişi zaman zaman yavaşlarken, İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güzergah boyunca denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sürücülere aşırı hız yapılmaması, takip mesafesine uyulması ve hatalı sollamadan kaçınılması konusunda uyarılarda bulundu.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesinin beklendiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı