Kurban Bayramı Öncesi Kene Riski Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Kene Riski Artıyor
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı uyarılar artarken, vatandaşların Kurban Bayramı'nda kırsal bölgelerde dikkatli olmaları gerekiyor. Uzmanlar, kene ısırığından korunma yöntemleri konusunda bilgilendiriyor.

Kurban Bayramı yaklaşıyor, kene riski artıyor

ERZİNCAN - Yaz aylarıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında vaka sayılarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle Kurban Bayramı'nda kırsal bölgelerde bulunacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

2002 yılından bu yana Türkiye'de görülen ve endemik hastalıklar arasında yer alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, yaz aylarında vaka artışıyla tekrar gündeme geldi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Haziran ve Temmuz aylarında hastalığın pik yaptığını ve özellikle kırsal bölgelerde riskin yüksek olduğunu vurguladı.

Bu yıl mevsim geçişinin uzun sürdüğünü belirten Prof. Dr. Faruk Karakeçili, "Havanın uzun süre soğuk gitmesi vaka artışını geciktirdi, ancak Haziran, Temmuz aylarında vaka sayılarının artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta bir vakaya tanı konurken, bu hafta içinde 7 şüpheli başvurusu yapıldı ve 4 pozitif vaka tespit edildi. Şu anda hastalardan ikisi taburcu edilirken, ikisi hastanede tedavi altında" dedi.

Belirtiler sinsi, dikkat şart

Hastalığın belirtilerinin soğuk algınlığı, grip ve diğer basit enfeksiyonlarla karışabildiğini belirten Karakeçili, "Hastalık çok ani başlar. Bu bizim için önemli bir uyarıdır. Fakat grip, üşüme gibi belirtilerle karıştığı için dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kene kırma riskli

Hastalığın temel bulaşma yolunun keneler olduğunu belirten Karakeçili, çıplak elle kenelerin çıkarılmasının büyük bir hata olduğunu ve hastalığın yayılmasında bu yöntemin etkili olabildiğini belirtti. Karakeçili, "Ne kadar uyarsak da maalesef vatandaşlarımız hala çıplak elle keneyi koparıp ezmeye çalışıyor. Bu büyük risk" diyerek vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri hususunda uyardı.

Kurban Bayramı yaklaşıyor risk artıyor

Haziran ayında Kurban Bayramı'nın da olması nedeniyle hayvan teması ve kırsal bölgelere hareketliliğin artacağını vurgulayan Karakeçili, keneye karşı önlemlere daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini özellikle çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların risk grubunda olduğunu belirtti.

Keneden korunma yöntemleri

Vatandaşlara keneden korunmak için önerilerde bulunan Karakeçili, özellikle açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Karakeçili, "Sandalet yerine kapalı ayakkabılar giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, kırsal bölgeden dönüşte vücut dikkatlice kontrol edilmeli, kene ile temas halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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