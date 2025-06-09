Kurban Bayramı'nın Son Günü Adalar'a Akın

Kurban Bayramı'nın Son Günü Adalar'a Akın
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Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar güzel havayı değerlendirerek Adalar İskelesi'ne akın etti. Uzun kuyruğun oluştuğu iskelede, bazıları İstanbul'da kalmayı tercih eden tatilciler adalara gitmek üzere yola çıktı.

Kurban Bayramı'nın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sabahın erken saatlerinde Adalar İskelesi'ne akın etti.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı vatandaşlar memleketine giderken, bazıları ise İstanbul'da vakit geçirmeyi tercih etti. Sahiller ve turistik mekanlar ise doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar ilçesi oldu. Bayram'ın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek sabahın erken saatlerinde Adalar İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelenler Adalar'a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Arkadaşlarıyla adalara gezmeye giden Ahmet Onal, "Bugün bayramın son günü adalara gezmeye gideceğiz. Herkes tatile gitti bizde arkadaşlarla gidiyoruz. Gezip geleceğiz. Bayram güzel, İstanbul bomboş. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Bayram tatilinde eşiyle adalara giden Fatih Saray, "Eşimle beraber yola çıktık. Adalara vakit geçirmeye gidiyoruz. Eski bayramların tadı yok artık. Bir yere gidemedik, bari adalara gidelim dedik. Bayramı bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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