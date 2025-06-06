Kurban Bayramı'nda Hayatını Kaybedenler ve Yaralanmalar

Kurban Bayramı'nda Hayatını Kaybedenler ve Yaralanmalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kalp krizi geçiren bir kadın hayatını kaybederken, trafik kazaları ve kurban kesimi sırasında yaşanan travmalar nedeniyle yüzlerce kişi hastaneye başvurdu. Sağlık Müdürü, güvenli kurban kesiminin önemine vurgu yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir kadının kurban kesildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 53 kişinin trafik kazaları nedeniyle 776 vatandaşın ise kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılması hayati önemdedir. Lütfen hem kendi sağlığınızı hem çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin gündemine oturan olayda yumruk atan kişi konuştu
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.