Kurban Bayramı'nda Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi

Kurban Bayramı'nda Çekmeköy Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Yavru rakun Müjgan ve bebek maymun Macun, çocuklar ile yetişkinlerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler piknik alanlarında eğlenceli anlar yaşadı.

Kurban Bayramı tatilinde Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Hayvanat bahçesinin sevimli maskotları haline gelen yavru rakun Müjgan ve bebek maymun Macun, çocukların ve yetişkinlerin ilgi odağı oldu.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların akınına uğradı. Bayram sabahı kapılarını açan merkez önünde, erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Mesire ve piknik alanlarında yoğunluk yaşanırken, çocuklar oyun parklarında ve macera alanlarında unutulmaz anlar yaşadı. Hayvanat bahçesinin sevimli maskotları haline gelen yavru rakun Müjgan ve bebek maymun Macun ise, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını belirten Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, yavru rakun Müjgan'ın kısa sürede sosyal medyada ün kazandığını söyleyerek, "Müjgan, merkezimizin adeta maskotu oldu. Ziyaretçilerimiz onunla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. Yanındaki bebek maymun Macun da insanlarla çok iyi iletişim kuruyor, özellikle çocukların favorisi" dedi.

Hayvanat bahçesindeki sosyal alanların da büyük ilgi gördüğünü belirten Memişoğlu, "Sabah 8'de kapımızın önünde bekleyen vatandaşlarımız oldu. Biz de yoğunluk karşısında mesaimizi erkene çektik. Piknik alanlarımız dolup taştı. Bayramda özellikle çocuklar için unutulmaz bir gün yaşandı. Müjgan ve Macun'un resmini çizip öğretmenine göstermek isteyen çocuklar oldu; bu geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Hayvanat bahçesinin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda rehabilitasyon merkezi olduğunun altını çizen Memişoğlu, veteriner hekim ve teknikerlerin, ziyaretçilere hayvanların yaşam öykülerini anlatarak farkındalık olışturduğun belirtti. Çocukların, iyileşme sürecindeki hayvanlarla temas kurabildiği bu alanlar büyük beğeni topladı.

Bayram süresince hem İstanbul'dan hem de Anadolu'nun farklı illerinden misafir ağırladıklarını dile getiren Memişoğlu, bayrama özel kampanya kapsamında giriş ücretinin 600 TL'den 400 TL'ye indirildiğini söyledi. Yoğunluk nedeniyle güvenlik ve saha ekiplerinin tam kadro görev yaptığını da ekledi.

Hayvanat bahçesini ailesiyle ziyaret eden çocuklardan Hüseyin Demir, "Ben hayvanları çok seviyorum. Burada sadece kafeste duran hayvanlar yok, onlarla iç içe olabiliyoruz. Daha önce hocamız burayı önermişti. Çok mutluyum, Müjgan'ı çok sevdim." diye konuştu.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi, bayramın son gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş

Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.