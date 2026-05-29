Tatilciler güzel havanın tadını Aban'ta çıkardı
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Bolu'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Sağanak sonrası güzel havayla birlikte ziyaretçiler doğa yürüyüşü, piknik ve fotoğraf çekimi yaparak bayramın tadını çıkardı.
Özellikle şehir dışından gelen tatilciler rotasını Abant Gölü Milli Parkı'na çevirdi. Bayramın üçüncü gününde bölgede etkili olan sağanak yağışın yerini güzel havaya bırakmasıyla birlikte vatandaşlar, yeşil ile mavinin eşsiz uyumunda doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu.
Aileleriyle birlikte Abant'ı tercih eden ziyaretçiler göl çevresinde doğa yürüyüşleri yaparken, çocuklar ise gölde balık tutarak eğlenceli anlar yaşadı. Piknik alanlarını dolduran vatandaşlar, göl manzarası eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bayram tatilinin tadını çıkardı. - BOLU